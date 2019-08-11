Девушка из Воронежа пожаловалась на холодную горячую воду

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-11T17:22:00+03:00

По ее словам, в доме на улице Гаршина нельзя ни нормально искупаться, ни посуду помыть

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Жительница дома № 21 на улице Гаршина Железнодорожного района Виталина Сидельникова пожаловалась, что по факту у нее уже почти месяц нет горячей воды. Ее отключали в июле, а потом включили. Но только формально. Температура «горячей» воды не выше 20 градусов, иногда ниже. Девушка жалуется, что невозможно ни посуду помыть, ни ребенка искупать.

Напомним, в конце июля мэр Воронежа Вадим Кстенин поставил задачу перед коммунальщиками: «Люди должны перестать сливать воду и ждать, пока она потеплеет». Эта жалоба сигнализирует, что к пожеланию градоначальника должным образом не прислушались.

В «Квадре» обещали дать комментарий по этой ситуации в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU