На лечение одного отравившегося грибами жителя Воронежской области в сутки тратят 100 – 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-11T16:53:34+03:00

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Оксана Козлова поделилась фактами лечения жителей Воронежской области на своей странице в Инстаграм. Помимо перечисления специфических медицинских процедур, она огласила и немалые траты – на интенсивную терапию одного пациента в сутки в среднем уходит по 100 – 150 тысяч рублей.

Об обоснованности этих трат спорить не приходится – человеческая жизнь бесценна. Но чтобы не страдать от отравления (а, возможно, и вовсе умереть), нужно иметь в виду простую вещь – пока воздержитесь от сбора грибов, даже если вы считаете себя крутым профессионалом в сфере «тихой охоты». Были случаи, когда люди травились и казавшимися вполне съедобными, «проверенными» грибами.

Возможно, кого-то наведут на размышления такие цифры: по состоянию на пятницу, 9 августа, в областной клинической больнице № 1 находились 33 человека, отравившихся грибами. Трое умерли, в их числе две женщины. В реанимации областной детской больницы №1 продолжают бороться за жизнь 9-летнего мальчика. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU