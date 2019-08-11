2019-08-11T16:53:34+03:00
Общество

На лечение одного отравившегося грибами жителя Воронежской области в сутки тратят 100 – 150 тысяч рублей

Об этом рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Пока от "тихой охоты" лучше воздержаться.Пока от "тихой охоты" лучше воздержаться.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Оксана Козлова поделилась фактами лечения жителей Воронежской области на своей странице в Инстаграм. Помимо перечисления специфических медицинских процедур, она огласила и немалые траты – на интенсивную терапию одного пациента в сутки в среднем уходит по 100 – 150 тысяч рублей.

Об обоснованности этих трат спорить не приходится – человеческая жизнь бесценна. Но чтобы не страдать от отравления (а, возможно, и вовсе умереть), нужно иметь в виду простую вещь – пока воздержитесь от сбора грибов, даже если вы считаете себя крутым профессионалом в сфере «тихой охоты». Были случаи, когда люди травились и казавшимися вполне съедобными, «проверенными» грибами.

Возможно, кого-то наведут на размышления такие цифры: по состоянию на пятницу, 9 августа, в областной клинической больнице № 1 находились 33 человека, отравившихся грибами. Трое умерли, в их числе две женщины. В реанимации областной детской больницы №1 продолжают бороться за жизнь 9-летнего мальчика. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники считают, что остаться в живых воронежцам стало стоить дороже
В Воронежской области дошло до суда дело водителя-пьяницы, перевернувшегося на мопеде
Девушка из Воронежа пожаловалась на холодную горячую воду
Экс-кандидат в мэры Воронежа выступит в телешоу Первого канала «Голос 60+»
В Воронежской области нашли трех пропавших подростков
Полицейские не нашли криминала в секс-отеле в центре Воронежа
Cиноптики рассказали, когда в Воронеж придет 30-градусная жара
В Воронеже на митинг в поддержку московской оппозиции пришло около 50 человек
Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Оборин: «Пока мы не заслужили удачу»
В Воронеже сильный ветер повалил 8 деревьев
В Воронежской области «ГАЗель» врезалась в «Мерседес»: погиб водитель
В Воронеже «шестерка» сбила насмерть женщину
В Воронеже в ночном пожаре обгорели несколько машин
В Воронеже столкнулись две иномарки: ранена 13-летняя девочка
Воронежский «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду» и опустился на 16 место
Воронежцы могут посетить бесплатные лекции на выставке дизайна
В Воронежской области заблудились два пожилых грибника
70 воронежцев отправятся за грантами на фестиваль «Таврида-АРТ»
В Воронежской области нашли водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося
Жительница Воронежской области перевела мошенникам 620 тысяч, надеясь получить 10 млн компенсации за контрафактные лекарства
В Воронеже перенесли аукцион по консервации Ротонды
Сестры Толмачевы учили талантливых воронежских детей петь на ассамблее искусств
Под Воронежем фура врезалась в стоящие после ДТП иномарки: 1 погибший и 5 раненых
В Воронежском зоопитомнике «Червленый яр» родился еще один бизончик
Под Воронежем скосили 900 кустов конопли
В Воронеже в аварии пострадала семья с двухлетним ребенком
В Воронеже водитель маршрутки попал под следствие из-за погибшего в ДТП пассажира