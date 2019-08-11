Экс-кандидат в мэры Воронежа выступит в телешоу Первого канала «Голос 60+»

СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-11T16:34:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом известный политик, а ныне директор Воронежского губернского педагогического колледжа Иван Образцов теперь покажет себя на федеральном уровне. Он участвует в телешоу «Голос 60+», которое покажет Первый канал.

- Пока не даю подробных интервью. Могу только сказать, что, действительно, буду проходить прослушивания, и, если они закончатся удачно, ориентировочно, телепередача с моим участием выйдет в сентябре, - сообщил Иван Образцов.

Напомним, Ивану Дмитриевичу 67 лет. Работал в комсомоле, был советником ЦК главной молодежной организации Советского Союза в провинции Герат Афганистана. Однажды попал под обстрел, едва не погиб.

До апреля 2013 года Ивану Образцову удавалось успешно совмещать работу на высоких постах в органах власти с музыкальным хобби, которое тоже его сильно увлекало.

Иван Образцов увлекается музыкой с юности (на фото с баяном).Фото: из архива Ивана Образцова.

В начале 2000-х Иван Образцов возглавлял администрацию Коминтерновского района, который в это время признавали лучшим в городе. Как крепкий хозяйственник шел на выборы мэра Воронежа в 2004 году. Однако проиграл популисту Борису Скрынникову, который в годы своего правления городом прославился выражением: «Зачем убирать снег, потеплеет - он сам растает». Надо сказать, за провал на выборах Иван Дмитриевич, должно быть, сказал отдельное «спасибо» своему штабу – с агитацией в его пользу тогда явно переборщили.

С 2005 по апрель 2013 года Иван Образцов возглавлял региональное управление, а потом департамент культуры Воронежской области. Скандалов в это время не было, в отличие от ставшей фигуранткой уголовного дела его преемницы Эмилии Сухачевой.

В музыкальной сфере Иван Дмитриевич запомнился тем, что в 2006 году выпустил диск с оптимистичным названием «С песней легче горе горевать!». В основном, он исполнял там репертуар, близкий к фольклору. Образцов также перепел несколько известных эстрадных песен, к примеру, «А на том берегу» Александра Малинина и «Я люблю тебя до слез» Александра Серова.

ИСТОЧНИК KP.RU