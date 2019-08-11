2019-08-11T16:34:11+03:00
Общество

Экс-кандидат в мэры Воронежа выступит в телешоу Первого канала «Голос 60+»

Иван Образцов сообщил, что будет проходить прослушивания
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Иван Образцов был успешным чиновником.Иван Образцов был успешным чиновником.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В прошлом известный политик, а ныне директор Воронежского губернского педагогического колледжа Иван Образцов теперь покажет себя на федеральном уровне. Он участвует в телешоу «Голос 60+», которое покажет Первый канал.

- Пока не даю подробных интервью. Могу только сказать, что, действительно, буду проходить прослушивания, и, если они закончатся удачно, ориентировочно, телепередача с моим участием выйдет в сентябре, - сообщил Иван Образцов.

Напомним, Ивану Дмитриевичу 67 лет. Работал в комсомоле, был советником ЦК главной молодежной организации Советского Союза в провинции Герат Афганистана. Однажды попал под обстрел, едва не погиб.

До апреля 2013 года Ивану Образцову удавалось успешно совмещать работу на высоких постах в органах власти с музыкальным хобби, которое тоже его сильно увлекало.

Иван Образцов увлекается музыкой с юности (на фото с баяном). Фото: из архива Ивана Образцова.

Иван Образцов увлекается музыкой с юности (на фото с баяном).Фото: из архива Ивана Образцова.

В начале 2000-х Иван Образцов возглавлял администрацию Коминтерновского района, который в это время признавали лучшим в городе. Как крепкий хозяйственник шел на выборы мэра Воронежа в 2004 году. Однако проиграл популисту Борису Скрынникову, который в годы своего правления городом прославился выражением: «Зачем убирать снег, потеплеет - он сам растает». Надо сказать, за провал на выборах Иван Дмитриевич, должно быть, сказал отдельное «спасибо» своему штабу – с агитацией в его пользу тогда явно переборщили.

С 2005 по апрель 2013 года Иван Образцов возглавлял региональное управление, а потом департамент культуры Воронежской области. Скандалов в это время не было, в отличие от ставшей фигуранткой уголовного дела его преемницы Эмилии Сухачевой.

В музыкальной сфере Иван Дмитриевич запомнился тем, что в 2006 году выпустил диск с оптимистичным названием «С песней легче горе горевать!». В основном, он исполнял там репертуар, близкий к фольклору. Образцов также перепел несколько известных эстрадных песен, к примеру, «А на том берегу» Александра Малинина и «Я люблю тебя до слез» Александра Серова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники считают, что остаться в живых воронежцам стало стоить дороже
В Воронежской области дошло до суда дело водителя-пьяницы, перевернувшегося на мопеде
Девушка из Воронежа пожаловалась на холодную горячую воду
На лечение одного отравившегося грибами жителя Воронежской области в сутки тратят 100 – 150 тысяч рублей
В Воронежской области нашли трех пропавших подростков
Полицейские не нашли криминала в секс-отеле в центре Воронежа
Cиноптики рассказали, когда в Воронеж придет 30-градусная жара
В Воронеже на митинг в поддержку московской оппозиции пришло около 50 человек
Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Оборин: «Пока мы не заслужили удачу»
В Воронеже сильный ветер повалил 8 деревьев
В Воронежской области «ГАЗель» врезалась в «Мерседес»: погиб водитель
В Воронеже «шестерка» сбила насмерть женщину
В Воронеже в ночном пожаре обгорели несколько машин
В Воронеже столкнулись две иномарки: ранена 13-летняя девочка
Воронежский «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду» и опустился на 16 место
Воронежцы могут посетить бесплатные лекции на выставке дизайна
В Воронежской области заблудились два пожилых грибника
70 воронежцев отправятся за грантами на фестиваль «Таврида-АРТ»
В Воронежской области нашли водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося
Жительница Воронежской области перевела мошенникам 620 тысяч, надеясь получить 10 млн компенсации за контрафактные лекарства
В Воронеже перенесли аукцион по консервации Ротонды
Сестры Толмачевы учили талантливых воронежских детей петь на ассамблее искусств
Под Воронежем фура врезалась в стоящие после ДТП иномарки: 1 погибший и 5 раненых
В Воронежском зоопитомнике «Червленый яр» родился еще один бизончик
Под Воронежем скосили 900 кустов конопли
В Воронеже в аварии пострадала семья с двухлетним ребенком
В Воронеже водитель маршрутки попал под следствие из-за погибшего в ДТП пассажира