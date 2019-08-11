2019-08-11T15:08:43+03:00
Общество

В Воронежской области нашли трех пропавших подростков

15-летнюю девочку и 16-летнего юношу – в Лискинском районе, а 15-летнего мальчика – в Нижнедевицке
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские уверяют: с подростками ничего плохого с момента их исчезновения не случилось.Полицейские уверяют: с подростками ничего плохого с момента их исчезновения не случилось.Фото: из архива «КП»
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Воронежские полицейские нашли трех пропавших подростков.

15-летняя девочка и 16-летний юноша, сбежавшие 8 августа из областного центра социальной помощи семье и детям «Буревестник» (улица Дубовая, 32) объявились в поселке Давыдовка Лискинского района – туда они приехали на такси. Собственно, полицейские именно там и искали подростков. У одного из них там живут родственники, и направляются они во время своих скитаний обычно именно туда.

Так случилось и на этот раз. Сначала ребята пошли к дяде, его дома не было, открыла дверь бабушка. С ней подростки общаться не захотели и решили прогуляться по поселку. На одной из улиц вечером 9 августа их и нашли полицейские.

А 15-летнего подростка, также 8 августа пропавшего в селе Першино Нижнедевицкого района, в субботу, 10 августа, около девяти вечера обнаружили у заброшенного дома в Нижнедевицке. Мальчик поругался с родителями и пустился в бега. Теперь его вернули домой, надеемся, что мир в семье восстановится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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