Полицейские не нашли криминала в секс-отеле в центре Воронежа

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-11T14:01:59+03:00

Постель с цепями, может, кого и смущает, но располагается в отеле, по мнению полиции, вполне законно. Фото: Максим ТРЕТЬЯКОВ

Между тем стражи порядка признают, что в гостинице «предоставляют объекты и приспособления для удовлетворения сексуальных потребностей» [фото]

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«Комсомолка» получила ответ воронежской полиции на вопрос о том, законна ли деятельность секс-отеля, работающего в центре Воронежа. Стражи порядка провели проверку и выяснили, что, действительно, в отеле, помимо обычных услуг, «предоставляют объекты и приспособления для удовлетворения сексуальных потребностей». Но криминала в этом не нашли.

- Отель находится в нежилом помещении. А предоставление гражданам объектов и приспособлений для удовлетворения сексуальных потребностей законом не запрещено. Вопрос о прекращении деятельности отеля может быть рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, журналистам «КП-Воронеж» провели экскурсию по секс-отелю (они, конечно, представились влюбленной парой). Среди услуг гостиницы обнаружили кровати с цепями и номер, где человека можно подвешивать на веревке для плотских утех. Жилец дома, где располагается отель, сказал, что намерен добиваться закрытия этого заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU