2019-08-11T14:01:59+03:00
Общество

Полицейские не нашли криминала в секс-отеле в центре Воронежа

Между тем стражи порядка признают, что в гостинице «предоставляют объекты и приспособления для удовлетворения сексуальных потребностей» [фото]
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Постель с цепями, может, кого и смущает, но располагается в отеле, по мнению полиции, вполне законно.Постель с цепями, может, кого и смущает, но располагается в отеле, по мнению полиции, вполне законно.Фото: Максим ТРЕТЬЯКОВ
Изменить размер текста:

«Комсомолка» получила ответ воронежской полиции на вопрос о том, законна ли деятельность секс-отеля, работающего в центре Воронежа. Стражи порядка провели проверку и выяснили, что, действительно, в отеле, помимо обычных услуг, «предоставляют объекты и приспособления для удовлетворения сексуальных потребностей». Но криминала в этом не нашли.

- Отель находится в нежилом помещении. А предоставление гражданам объектов и приспособлений для удовлетворения сексуальных потребностей законом не запрещено. Вопрос о прекращении деятельности отеля может быть рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, журналистам «КП-Воронеж» провели экскурсию по секс-отелю (они, конечно, представились влюбленной парой). Среди услуг гостиницы обнаружили кровати с цепями и номер, где человека можно подвешивать на веревке для плотских утех. Жилец дома, где располагается отель, сказал, что намерен добиваться закрытия этого заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники считают, что остаться в живых воронежцам стало стоить дороже
В Воронежской области дошло до суда дело водителя-пьяницы, перевернувшегося на мопеде
Девушка из Воронежа пожаловалась на холодную горячую воду
На лечение одного отравившегося грибами жителя Воронежской области в сутки тратят 100 – 150 тысяч рублей
Экс-кандидат в мэры Воронежа выступит в телешоу Первого канала «Голос 60+»
В Воронежской области нашли трех пропавших подростков
Cиноптики рассказали, когда в Воронеж придет 30-градусная жара
В Воронеже на митинг в поддержку московской оппозиции пришло около 50 человек
Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Оборин: «Пока мы не заслужили удачу»
В Воронеже сильный ветер повалил 8 деревьев
В Воронежской области «ГАЗель» врезалась в «Мерседес»: погиб водитель
В Воронеже «шестерка» сбила насмерть женщину
В Воронеже в ночном пожаре обгорели несколько машин
В Воронеже столкнулись две иномарки: ранена 13-летняя девочка
Воронежский «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду» и опустился на 16 место
Воронежцы могут посетить бесплатные лекции на выставке дизайна
В Воронежской области заблудились два пожилых грибника
70 воронежцев отправятся за грантами на фестиваль «Таврида-АРТ»
В Воронежской области нашли водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося
Жительница Воронежской области перевела мошенникам 620 тысяч, надеясь получить 10 млн компенсации за контрафактные лекарства
В Воронеже перенесли аукцион по консервации Ротонды
Сестры Толмачевы учили талантливых воронежских детей петь на ассамблее искусств
Под Воронежем фура врезалась в стоящие после ДТП иномарки: 1 погибший и 5 раненых
В Воронежском зоопитомнике «Червленый яр» родился еще один бизончик
Под Воронежем скосили 900 кустов конопли
В Воронеже в аварии пострадала семья с двухлетним ребенком
В Воронеже водитель маршрутки попал под следствие из-за погибшего в ДТП пассажира