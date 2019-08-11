2019-08-11T13:17:09+03:00
Общество

Cиноптики рассказали, когда в Воронеж придет 30-градусная жара

С каждым днем будет теплеть на два градуса
Юрий КОЗЛОВ
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Пока пляжи большей частью пустуют, но скоро все может измениться.Пока пляжи большей частью пустуют, но скоро все может измениться.Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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Воронежские синоптики рассказали о погоде на предстоящую рабочую неделю. Циклон с центром над Поволжье, принесший шквальный ветер и холод вечером 10 августа, постепенно уходит. В течение всей предстоящей недели будет все теплее и теплее, пока в среду, 14 августа, не придет настоящая жара, от которой мы уже отвыкли.

В понедельник, 12 августа, ночью подует западный ветер, при пасмурной погоде будет +13 градусов. Днем потеплеет до +26, солнце будет проглядывать сквозь тучи.

Во вторник, 13 августа, будет такая же погода, как и сутками ранее. А вот днем будет уже жарковато - +28 градусов при переменной облачности.

В ночь на среду, 14 августа, подует юго-западный ветер. Будет пасмурно, но тепло - +17 градусов. А днем придет жара - +30 градусов. Будет то солнечно, то может налететь дождь.

Ночью в четверг, 15 августа, при пасмурной погоде синоптики обещают +18 градусов. А днем, как и сутками ранее, прогнозируют и солнце, и дождь. Вот только температура будет чуть меньше - +29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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