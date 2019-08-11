2019-08-11T12:31:47+03:00
Общество

В Воронеже на митинг в поддержку московской оппозиции пришло около 50 человек

Они мирно покричали и разошлись
Яков СТРОГОВ
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Немногочисленные митингующие покричали и разошлись.Немногочисленные митингующие покричали и разошлись.Фото: кадр с видео "Типичный Воронеж".
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В субботу, 10 августа в гайд-парке на проспекте Революции у памятника легендарному организатору хора Митрофану Пятницкому собрались покричать в поддержку оппозиционных московских депутатов около 50 человек. На всякий случай на улице Чайковского дежурила Росгвардия – вдруг какие провокации… Однако ничего подобного не произошло. Участники митинга – в основном, люди молодые - заявили, что они хотят свободные выборы. И разошлись.

Напомним, законные и несанкционированные митинги прошли неделю назад в Москве – акции собрали несколько тысяч человек. Там поддерживали нескольких оппозиционеров, не набравших достаточно голосов для участия в выборах в столичную Думу. Люди, участвовавшие в акциях протеста, заявляли, что власти намеренно не пускают их в московский «парламент». Между тем в избиркоме утверждали, что в подписях оппозиционеров нашли немало «мертвых душ».

Вообще на эти акции есть две точки зрения. Первая – власти душат демократию и нужно всеми силами и средствами изъявлять им протест. Вторая – митингующим «до лампочки» реальные проблемы простых людей и выходят они на акции исключительно, чтобы доказать необходимость существования некоторых оппозиционных организаций в России зарубежным кураторам их деятельности.

Судя по количеству участников митинга, большинство воронежцев склоняется ко второй точке зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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