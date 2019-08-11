Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Оборин: «Пока мы не заслужили удачи»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-11T12:01:20+03:00

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На пресс-конференции после выездного матча, проигранного «Нижнему Новгороду» - 1:2 главный тренер «Факела» Сергей Оборин по традиции спокойно объяснил причины поражения:

- Много допустили ошибок в таких ситуациях, где их не должно быть. Это нам сильно мешает. В простой ситуации создаем сложности. То рикошет какой-то, то еще что-нибудь залетит, а в данном конкретном матче неосторожно сыграли и нарушили правила в своей штрафной. Пока, видимо, не заслужили удачу. Однако с каждой игрой у футболистов улучшается взаимопонимание. Надеюсь, в скором времени игра улучшится. Как быстро, зависит не только от меня, но и от каждого футболиста. Могу дать срок на это две недели, а на самом деле все затянется на два-три месяца.

Напомним, после этого поражения «Факел» с 5 очками делит последнее место с еще четырьмя клубами: ивановским «Текстильщиком», «Краснодаром-2», саранской «Мордовией» и красноярским «Енисеем». По дополнительным показателям воронежцы опережают все эти команды и занимают 16 место.

ИСТОЧНИК KP.RU