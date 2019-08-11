2019-08-11T11:41:29+03:00
Происшествия

В Воронеже сильный ветер повалил 8 деревьев

Семь из них убрали
Юрий КОЗЛОВ
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Большая часть из спиленных деревьев полностью не рухнули - просто наклонились или треснули.Большая часть из спиленных деревьев полностью не рухнули - просто наклонились или треснули.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Мощный ветер, налетевший на Воронеж вечером в субботу, 10 августа, к счастью, серьезных разрушений не принес. По данным ГО и ЧС Воронежа, у городских спасателей за сутки было 8 заявок на уборку деревьев. Упало из них только - в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) «Алмаз» (улица Дубовая, 44).

Еще три дерева опасно нависли над дорогой по адресам: улицы Ворошилова, 44; Летчика Щербакова, 33 и Лебедева, 2. В двух случаях они повисли над дорогой. Это случилось на улице Ростовской, 46/3А и Цимлянской, 5. Также убрали аварийное дерево у дома № 57 на Березовой Роще. Такое же на Донбасской, 26 должны спилить в ближайшее время. Стволы и ветки должны убрать сотрудники управляющих компаний или коммунальные работники управ.

По данным воронежского ГО и ЧС, люди во время ЧП с деревьями не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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