2019-08-11T10:47:29+03:00
Происшествия

В Воронежской области «ГАЗель» врезалась в «Мерседес»: погиб водитель

ДТП случилось в Лискинском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Приехавшие врачи скорой уже ничем не могли помочь.Приехавшие врачи скорой уже ничем не могли помочь.Фото: из архива «КП»
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В воскресенье, 11 августа, в 2.30 на 586 километре трассы «Дон» в Лискинском районе произошла страшная авария.

По данным ГИБДД, 32-летний водитель «ГАЗель-Некст», житель Воронежской области, ехавший в направлении Ростова-на-Дону, врезался в стоявший на обочине грузовик «Мерседес». Мужчина погиб на месте. Полицейские выясняют, почему он не заметил фуру. Заметим, что часто водители, пускаясь в ночную дорогу, переоценивают свои силы и засыпают за рулем.

Напомним, 10 августа случилось две аварии, в которых погибли люди. И обе ночью. В 00.10 на улице Космонавтов Воронежа «шестерка» насмерть сбила женщину на вид лет 40, водитель скрылся. А в 4.20 в Павловском районе на трассе «Дон» «Хендай-Электра» столкнулся с «Тойотой-Королла». Через несколько минут в остановившиеся после аварии машины врезался грузовик MAN. 26-летний водитель «Хендая», житель Нижнего Новгорода, погиб. Его пассажирки, женщины 34 и 53 года, попали в больницу. Как и 44-летний водитель «Тойоты» и ехавшие вместе с ним 42-летнюю женщину и 9-летнюю девочку (все – жители Ярославской области).

ИСТОЧНИК KP.RU

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