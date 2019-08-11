2019-08-11T09:45:03+03:00
Происшествия

В Воронеже «шестерка» сбила насмерть женщину

Трагедия произошла в Советском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Сбитую женщину отвезли в больницу, там она умерла.Сбитую женщину отвезли в больницу, там она умерла.Фото: из архива «КП»
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В субботу, 10 августа, в 00.10 на улице Космонавтов в ДТП погибла женщина

По данным регионального ГУ МВД, водитель «ВАЗ-21063», направлявшийся с Ворошилова в сторону Пирогова, проезжал в зоне видимости «зебры». То ли шофер не заметил переходившую дорогу женщину, то ли скорость не позволила вовремя затормозить (это будут выяснять полицейские), но она попала под колеса. И получила тяжелейшие травмы.

Женщину (на виде ей около 40 лет) успели отвезти в больницу, там она умерла. Водитель уехал с места аварии, сейчас его разыскивают.

Напомним, 24-летнему водителю «ВАЗ-21144», жителю Репьевского района, побег с места смертельного ДТП (ночью 9 августа он сбил насмерть 44-летнего пешехода) не помог. 10 августа стало известно, что его задержали.

В субботу, 10 августа, было еще одно смертельное ДТП. В Павловском районе на 691-м километре трассы «Дон» около 4.20 столкнулись Hyundai Elantra и Toyota Corolla . Через несколько минут в иномарки врезался грузовик MAN. 26-летний житель Нижнего Новгорода, водитель «Хендая», погиб. Его пассажирки, женщины 34 и 53 года, попали в больницу. Также по скорой отвезли в медучреждение 44-летнего водителя «Тойоты» и ехавших вместе с ним 42-летнюю женщину и 9-летнюю девочку (все они – жители Ярославской области).

ИСТОЧНИК KP.RU

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