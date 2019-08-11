В Воронеже столкнулись две иномарки: ранена 13-летняя девочка
случилось на улице Антонова-Овсеенко
Девоку отвезли в больницу и после оказания первой помощи отпустили домой.Фото: из архива «КП»
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Стало известно об аварии, случившейся в пятницу, 9 августа, в которой пострадал ребенок.
По данным ГИБДД, около 15.30 у дома № 29 по улице Антонова-Овсеенко «Ниссан-Кашкай» врезался в «Шевроле-Кобальт». 34-летний водитель японской иномарки и 60-летний мужчина, руливший французской машиной, за медицинской помощью не обращались. А вот 13-летнюю пассажирку «Шевроле» увезли в больницу. Врачи диагностировали у девочки ушиб шейного отдела позвоночника. Ей оказали первую помощь и после этого отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU