Воронежский «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду» и опустился на 16 место

СЕГОДНЯ 21:47 2019-08-10T21:47:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Счет в выездном матче с «Нижним Новгородом» открыл уже на 4 минуте Гладышев. Полузащитник, получивший в игре с «Мордовией» травму, но оставшийся на поле, точно пробил после передачи Мазурова - 1:0. Увы, партнеры Алексея не поддержали. А на 35 минуте Портнягин сравнял счет. Слегка подправив полет мяча.

Исход игры решил назначенный за снос Голышева в штрафной пенальти – Игнатович его хладнокровно реализовал – 1:2. «Факел» после этого матча откатился на 16 место, а нижегородская команда поднялась на 12-е.

Следующую игру «Факел» проведет в Воронеже в среду, 14 августа. Соперник – «Армавир», занимающий 10 место с 8 очками (у воронежцев их осталось пять). Матч начнется в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU