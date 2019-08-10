В Воронежской области заблудились два пожилых грибника

СЕГОДНЯ 18:39 2019-08-10T18:53:48+03:00

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Дождливое лето принесло Воронежской области большой урожай грибов. А с ним и проблемы. Непрофессионалы, не разбирающиеся в видах грибов, массово травятся (только за два дня 15 человек попали в больницы с отравлением, трое скончались). А пенсионеры начинают плутать в лесах.

Как сообщили волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Черноземье», 9 августа добровольцам вместе с полицией пришлось искать сразу двоих пожилых грибников.

66-летний мужчина потерялся у села Лушниковка Бобровского района. Он пошел по грибы с сестрой, в лесу родственники разбрелись. Вечером к машине вышла только женщина. Она вызвала спасателей, ведь у ее родственника не оказалось с собой телефона и он не знал окрестности. Пока добровольцы прочесывали местность, пенсионер ночью дошел до Хренового, где попросил помощи местных жителей, один из которых довез его до машины родственницы.

Кроме того, родственники хватились 79-летнего грибника из поселка Никоново Верхнехавского района. Слава богу, у мужчины был с собой телефон. Он правда, пытался отказываться о помощи, когда с ним связались полицейские и волонтеры. Мужчина вышел сначала к ЛЭП, а потом дошел до Углянца, откуда его довезли домой полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU