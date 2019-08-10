В Воронежской области нашли водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-10T16:40:53+03:00

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Полиция нашла водителя, который насмерть сбил 44-летнего пешехода ночью 9 августа на первом километре автодороги «Репьевка-Бутырки» и скрывшегося с места ДТП.

Нарушителем оказался 24-летний житель Репьевского района на «ВАЗ-21144».

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Но ясно одно: кроме аварии мужчине придется ответить за оставление места ДТП и оставление нуждавшегося без помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU