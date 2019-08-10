Жительница Воронежской области перевела мошенникам 620 тысяч, надеясь получить 10 млн компенсации за контрафактные лекарства

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-10T16:07:59+03:00

Еще троих воронежцев обманули на 150 тысяч рублей под предлогом блокировки карты и перевода денег на более безопасный счет

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За 9 августа в полицию по поводу мошенничества обратились четверо жителей Воронежской области. В совокупности они подарили аферистам более 750 тысяч рублей.

Больше всего потеряла жительница Лискинского района. 36-летняя женщина легко рассталась с 620 тысячами рублей в надежде получить компенсацию в 10 млн. Ну не чудеса ли! Мол, даме позвонил мужчина, представился сотрудником полиции и сообщил, что завели уголовное дело на организацию, производившую медицинские препараты, которые оказались контрафактными. А дама оказалась потерпевшей, которая лекарства эти покупала, и ей теперь положена компенсация. Потом позвонил другой мужчина, представившийся адвокатом: чтобы получить выплату в 10 млн рублей, надо сначала оплатить издержки в размере 620 тысяч рублей. И женщина перевела деньги на представленные реквизиты. Правда, миллионов не дождалась. И тогда побежала в полицию.

Еще трое жителей области лишились 150 тыс рублей: их развели старой сказкой про службу безопасности банка и блокировку карты, переводом денег на более безопасный счет, получением выгодного кредита.

Не будьте такими доверчивыми! Помните, что бесплатный сыр (в данном случае 10 млн) бывает только в мышеловке. Не сообщайте секретные данные своих карт никому. И тщательно проверяйте тех, с кем собираетесь совершить сделку в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU