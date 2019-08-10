2019-08-10T14:25:26+03:00
Общество

В Воронеже перенесли аукцион по консервации Ротонды

Единственная заявка не соответствовала условиям торгов, их планируют снова провести в последней декаде августа
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Аукцион на проведение консервации воронежской Ротонды признали несостоявшимся: единственный участник подал документацию, не соответствующую требованиям торгов. Напомним, согласно госконтракту, за цену не более 17,7 млн рублей подрядчик должен был до 1 мая 2020 года подготовить объект к работам, затем приступить к консервации и благоустроить прилегающую территорию памятника истории.

Тем не менее, Ротонда будет законсервирована в срок - к 75-летию Великой Победы, заверил председатель Воронежского регионального отделения Российского военно-исторического общества Евгений Ревенко.

- Что компания-участник торгов не учла все нюансы при подготовке документации - это чисто технический сбой. Он не повлияет ни на сроки, ни на объем запланированных работ. К 75-летию Великой Победы Ротонда будет законсервирована, - сообщил Евгений Ременко. - Планы остаются неизменными. Проект важен не только для Воронежской области и ее жителей, несомненно, он имеет и федеральное значение.

По словам руководителя городского управления культуры Андрея Харитонова, который курирует проект консервации Ротонды, повторные торги могут пройти в последней декаде августа 2019 года.

- Реализация проекта находится на контроле у мэра и губернатора. Финансирование работ обеспечено в полном объеме. У всех есть четкое понимание по срокам. Это 75-летие Победы, которое мы будем отмечать в следующем году, - отметил Андрей Харитонов. - Поэтому городская администрация планирует оперативно выйти на повторные торги. Уверен, к тому моменту все спорные вопросы будут сняты, и работы по консервации Ротонды начнутся осенью текущего года.

Напомним, на втором этаже Ротонды планируют установить защитное покрытие для предотвращения скоплений осадков. Срезать отдельные нависающие фрагменты арматуры и бетона, которые представляют угрозу для безопасности людей и устойчивости конструкции, укрепить ее анкерами и обработать специальным защитным составом на основе лития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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