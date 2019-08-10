2019-08-10T13:47:31+03:00
Звезды

Сестры Толмачевы учили талантливых воронежских детей петь на ассамблее искусств

Мастер-классы одаренным ребятам давали также Миша Пунтов и Вика Уразова
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сестры Толмачевы с ребятами ассамблеи. Фото vk.com/assambly_iskusstvСестры Толмачевы с ребятами ассамблеи. Фото vk.com/assambly_iskusstv
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В Центре одаренных детей в Репном прошла очередная смена Ассамблеи искусств группы «Волшебники двора». В этот раз в ней приняли участие 83 таланта - лучшие вокалисты и юные журналисты со всей Воронежской области. У ребят был мега насыщенный отдых.

Фото vk.com/assambly_iskusstv

Фото vk.com/assambly_iskusstv

Мастер-классы по вокалу начинающим артистам давали сестры Мария и Анастасия Томачевы и Миша Пунтов, которые представляли нашу страну на «Евровидении», а также Вика Уразова и группа «Эва Эва». Ребята записывались на студии и давали такие концерты, что звезды шоубиза позавидовали бы! По словам участников, невероятным опытом стал для них концерт в сопровождении Русского Камерного оркестра под управлением Сергея Проскурина, вечер русского романса с аккомпанементом пианистки Лилии Павловой и концерт мировых хитов в сопровождении живого бэнда. С ребятами также выступила группа "Герои".

Миша Пунтов на ассамблее. Фото vk.com/assambly_iskusstv

Миша Пунтов на ассамблее. Фото vk.com/assambly_iskusstv

Юные журналисты учились писать сценарии к клипам, снимать видео для начинающих артистов под руководством столичных блогеров Елизаветы Романовой и Вани Молотка, а также брать интервью у звезд. Как необычно носить самую простую футболку, креативно применить солнечные очки или собрать рюкзак, чем отличается большой город от маленького, блиц от звезды - вайны, ролики, лайфхаки на эти темы скоро появятся в интернете.

Фото vk.com/assambly_iskusstv

Фото vk.com/assambly_iskusstv

- Нам очень приятно, что Воронежская область в лице департамента образования и женсовета «Лидер» с заботой относится к развитию талантливых детей и подростков, помогает ребятам побыть в творческой среде профессионалов, дает возможность профессионального самоопределения, - отметил художественный руководитель Ассамблеи, композитор Виталий Осошник. - Нам показалось, ребятам все очень понравилось. На мастер-классах был сплошной креатив, атмосфера и энергетика концертов была такой, что родители не могли усидеть в креслах, рвались танцевать в проходах. Ребята сняли множество интересных клипов, научились работать в команде, поддерживать друг друга.

Фото vk.com/assambly_iskusstv

Фото vk.com/assambly_iskusstv

ИСТОЧНИК KP.RU

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