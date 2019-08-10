2019-08-10T12:42:41+03:00
Происшествия

Под Воронежем фура врезалась в стоящие после ДТП иномарки: 1 погибший и 5 раненых

Двойная авария произошла в Павловском районе
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Страшная авария произошла ранним утром 10 августа в Павловском районе Воронежской области. Около 4.20 на 691-м километре автодороги М-4 «Дон» столкнулись две иномарки. Через некоторое время в «паровозик» врезался грузовик.

Сначала Hyundai Elantra под управлением 26-летнего мужчины выехала на встречку и протаранила автомобиль Toyota Corolla, которым управлял 44-летний водитель.

По предварительным данным полиции, спустя около 5-10 минут, в стоявшие после ДТП иномарки въехала фура MAN с 60-летним шофером за рулем. В этот момент оба водителя и пассажиры легковушек стояли возле своих машин. Фактически всех их снес грузовик.

В итоге водитель автомобиля Hyundai скончался на месте после второй аварии. Еще пятерых - двух пассажирок Hyundai 34 и 53 лет из Нижнего Новгорода, а также водителя Toyota и двух его пассажирок 42 и 9 лет из Ярославской области с травмами доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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