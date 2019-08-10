2019-08-10T12:02:34+03:00
Дом. Семья

В Воронежском зоопитомнике «Червленый яр» родился еще один бизончик

Это уже четвертое потомство у бизоньей пары
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В зоопитомнике «Червленый яр» пополнение. Снова родителями стали пара бизонов. Очередной детеныш родился у них 3 августа.

- Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Теленок питается материнским молоком. Пол новорожденного определить пока не удалось, так как родители оберегают малыша, не подпуская к нему никого, - сообщили в Воронежском зоопарке, чьим структурным подразделением является зоопитомник. - В связи с появлением потомства животные могут проявлять агрессию, поэтому наблюдайте за ними с тропы, не подходите близко к ограждению, не тревожьте и не дразните животных.

Это уже четвертое потомство у пары бизонов, проживающих в зоопитомнике с 2012 года. Бизоны стали первыми животными, поселившимися на территории «Червленого Яра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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