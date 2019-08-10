В Воронеже в аварии пострадала семья с двухлетним ребенком

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-10T10:37:56+03:00

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Вечером в пятницу, 9 августа, в Железнодорожном районе Воронежа столкнулись «Рено-Дастер» и «Дэу-Нексия». Авария произошла около 19.55 на ул. Богдана Хмельницкого, 71.

33-летний водитель «Рено» выехал на встречку и протаранил «Нексию». В итоге 38-летнего водителя «Деу-Нексия» и его пассажиров - 34-летнюю женщину и 2-летнего ребенка - отправили в больницу с телесными повреждениями. После оказания помощи пострадавших отпустили домой.

Полицейские устанавливают причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU