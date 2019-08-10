2019-08-10T10:37:56+03:00
Происшествия

В Воронеже в аварии пострадала семья с двухлетним ребенком

"Рено" протаранила "Нексию" на встречке
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
фото 36.мвд.рффото 36.мвд.рф
Изменить размер текста:

Вечером в пятницу, 9 августа, в Железнодорожном районе Воронежа столкнулись «Рено-Дастер» и «Дэу-Нексия». Авария произошла около 19.55 на ул. Богдана Хмельницкого, 71.

33-летний водитель «Рено» выехал на встречку и протаранил «Нексию». В итоге 38-летнего водителя «Деу-Нексия» и его пассажиров - 34-летнюю женщину и 2-летнего ребенка - отправили в больницу с телесными повреждениями. После оказания помощи пострадавших отпустили домой.

Полицейские устанавливают причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем скосили 900 кустов конопли
В Воронеже водитель маршрутки попал под следствие из-за погибшего в ДТП пассажира
В воронежском селе разом сгорели машина и полдома
В Воронеже закрыли суши-бар в центре, где месяц назад отравился клиент
В Воронежской области задержали серийного вора
Город тысячи огней: как Воронеж украсят ко «дню рождения»
В Воронежской области пропал 15-летний подросток
Воронежские предприниматели начали сбор подписей за возвращение Димитровских рядов
В Воронежской области в этом году на нацпроекты направят более 17 миллиардов рублей
В Воронежском заповеднике на видео попала косуля с тремя детенышами
Воронежцев снова приглашают высказать свое мнение о судьбе пространства улицы Димитрова
В Воронежской области за два дня госпитализировали еще 15 человек, отравившихся грибами
Воронежцы сфотографировали автохама на тротуаре главной улицы
Разработка проекта по легкорельсовому транспорту в Воронеже должна начаться осенью
Гол игрока воронежского «Факела» признали лучшим в 6 туре ФНЛ
Воронежский ветеран отметил 90-летие
В Воронежской области регистраторы перепроверят все дома к Всероссийской переписи
В Воронежской области сотруднице, тяжело сломавшей ногу на производстве, выплатят 200 тысяч рублей
Пожилая жительница Воронежской области потерялась в лесу, куда отправилась за грибами
В ночь на 10 августа в Воронеже гаишники будут останавливать всех водителей
Под Воронежем пройдет третий фестиваль «Хоперские байки»
В Воронеже вновь столкнулись маршрутные автобусы