2019-08-10T09:31:46+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель маршрутки попал под следствие из-за погибшего в ДТП пассажира

Шофер нарушил ПДД, мужчина получил травмы в автобусе и умер в больнице
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария с участием двух машруток, случившаяся днем 7 августа на Хользунова, вылилась в уголовное дело. В аварии пострадал 79-летний пассажир, пенсионера госпитализировали, но пожилой мужчина умер в реанимации. Теперь 37-летнего шофера 90-го автобуса будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- Водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего с пассажирами по маршруту №90, при движении по правой полосе проезжей части ул. Хользунова нарушил ПДД - вел транспортное средство со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за его движением. Вследствие этого он допустил наезд на остановившийся перед ним автомобиль «Газель», а тот допустил наезд на остановившийся впереди него автомобиль «Рено Дастер». В результате ДТП 79-летний пассажир автобуса №90 получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу, где скончался, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - На момент ДТП подозреваемый был трезв. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем скосили 900 кустов конопли
В Воронеже в аварии пострадала семья с двухлетним ребенком
В воронежском селе разом сгорели машина и полдома
В Воронеже закрыли суши-бар в центре, где месяц назад отравился клиент
В Воронежской области задержали серийного вора
Город тысячи огней: как Воронеж украсят ко «дню рождения»
В Воронежской области пропал 15-летний подросток
Воронежские предприниматели начали сбор подписей за возвращение Димитровских рядов
В Воронежской области в этом году на нацпроекты направят более 17 миллиардов рублей
В Воронежском заповеднике на видео попала косуля с тремя детенышами
Воронежцев снова приглашают высказать свое мнение о судьбе пространства улицы Димитрова
В Воронежской области за два дня госпитализировали еще 15 человек, отравившихся грибами
Воронежцы сфотографировали автохама на тротуаре главной улицы
Разработка проекта по легкорельсовому транспорту в Воронеже должна начаться осенью
Гол игрока воронежского «Факела» признали лучшим в 6 туре ФНЛ
Воронежский ветеран отметил 90-летие
В Воронежской области регистраторы перепроверят все дома к Всероссийской переписи
В Воронежской области сотруднице, тяжело сломавшей ногу на производстве, выплатят 200 тысяч рублей
Пожилая жительница Воронежской области потерялась в лесу, куда отправилась за грибами
В ночь на 10 августа в Воронеже гаишники будут останавливать всех водителей
Под Воронежем пройдет третий фестиваль «Хоперские байки»
В Воронеже вновь столкнулись маршрутные автобусы