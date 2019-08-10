В Воронеже водитель маршрутки попал под следствие из-за погибшего в ДТП пассажира

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-10T09:31:46+03:00

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Авария с участием двух машруток, случившаяся днем 7 августа на Хользунова, вылилась в уголовное дело. В аварии пострадал 79-летний пассажир, пенсионера госпитализировали, но пожилой мужчина умер в реанимации. Теперь 37-летнего шофера 90-го автобуса будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- Водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего с пассажирами по маршруту №90, при движении по правой полосе проезжей части ул. Хользунова нарушил ПДД - вел транспортное средство со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за его движением. Вследствие этого он допустил наезд на остановившийся перед ним автомобиль «Газель», а тот допустил наезд на остановившийся впереди него автомобиль «Рено Дастер». В результате ДТП 79-летний пассажир автобуса №90 получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу, где скончался, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - На момент ДТП подозреваемый был трезв. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU