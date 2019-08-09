2019-08-09T20:18:13+03:00
Происшествия

В воронежском селе разом сгорели машина и полдома

ЧП произошло в Новоусманском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жители улицы Угловая в селе Хреновое Новоусманского района 9 августа разом лишились автомобиля ВАЗ-2106 и половины дома.

В 12.43 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре. К моменту прибытия шести сотрудников МЧС на двух машинах огонь вовсю хозяйничал на территории жилой постройки. Горели машина, крыльцо дома и крыша. Усилиями спасателей жилище удалось отстоять: пламя повредило три «квадрата» кровли, но полностью уничтожило крыльцо и «шестерку».

К счастью, никто из людей в результате ЧП не пострадал. Причины возгорания выяснят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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