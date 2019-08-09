2019-08-09T19:51:18+03:00
Общество

В Воронеже закрыли суши-бар в центре, где месяц назад отравился клиент

В заведении общепита нашли кучу нарушений и возбудителей болезней в продукции
Елена ФЕДЯШЕВА
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Заведение работало с грубейшими нарушениямиЗаведение работало с грубейшими нарушениямиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже на 90 суток приостановили работу суши-бара на улице Ф.Энгельса. Поводом для такого решения стала проверка, в ходе которой выявили несколько грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в отобранных в заведении пробах обнаружили возбудителей кишечных инфекций, обработка готовых и сырых блюд была совмещена, нарушался температурный режим хранения продукции, отсутствовали маркировочные ярлыки, а баки пищевых отходов не имели крышек. Кроме того, месяц назад назад у одного из клиентов этого бара был зарегистрирован случай отравления после употребления суши.

Материалы проверки передали в суд, который постановил закрыть заведение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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