В Воронеже закрыли суши-бар в центре, где месяц назад отравился клиент
В Воронеже на 90 суток приостановили работу суши-бара на улице Ф.Энгельса. Поводом для такого решения стала проверка, в ходе которой выявили несколько грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в отобранных в заведении пробах обнаружили возбудителей кишечных инфекций, обработка готовых и сырых блюд была совмещена, нарушался температурный режим хранения продукции, отсутствовали маркировочные ярлыки, а баки пищевых отходов не имели крышек. Кроме того, месяц назад назад у одного из клиентов этого бара был зарегистрирован случай отравления после употребления суши.
Материалы проверки передали в суд, который постановил закрыть заведение.
ИСТОЧНИК KP.RU