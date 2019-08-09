2019-08-09T19:22:08+03:00
Происшествия

В Воронежской области задержали серийного вора

На его счету 14 краж на общую сумму около 150 тысяч рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемого заключили под стражуПодозреваемого заключили под стражуФото: из архива «КП»
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В Бутурлиновском районе Воронежской области сотрудники уголовного розыска по подозрению в серии краж задержали 27-летнего местного жителя. По данным предварительного следствия, с мая этого года он неоднократно по ночам проникал в дома и хозяйственные постройки селян, где брал все ценное. Общая сумма украденного составляет около 150 тысяч рублей.

- Как правило, его добычей становилась бытовая техника, электроинструменты, лом черного металла, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. -Затем похищенное имущество злоумышленник сдавал в пункт приема цветного металла. Бытовую технику и электроинструменты подозреваемый реализовать не успел, похищенное имущество изъято из его жилища.

В полиции задержанный дал признательные показания, объяснив свои действия отсутствием заработка. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело «Кража» и заключили его под стражу. За подобное преступление подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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