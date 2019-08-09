Город тысячи огней: как Воронеж украсят ко «дню рождения»

СЕГОДНЯ 18:27 2019-08-09T18:27:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 8 августа, на площади Черняховского впервые подключили праздничное освещение, расположенное на опорах. И это только первые новшества иллюминации, которые в этом году приготовили в мэрии для воронежцев.

– Это далеко не все, что здесь будет. На каждом дереве мы разместим по 40 метров гирлянд с интересными подвесами и уже завершаем размещение конструкций на улице Мира, которые каскадом образуют звездное небо. Всего их будет размещено 68 штук на расстоянии 4 метров друг от друга, также мы выполнили ваше поручение и организовали подсветку памятника «Слава Советской науке», – рассказал руководитель «Воронежгорсвета» Виктор Неугомонов.

Ко Дню города весь Воронеж засияет разноцветными огнями. К тому времени гирлянды появятся на 13 улицах, в 8 скверах, на 4 площадях, на мостах и их дамбах.

Для установки 2366 элементов иллюминации требуется проложить 43 километра питающей сети, одних гирлянд будет 22 километра, отмечают в МУПе. Оборудование для новой воронежской иллюминации приехало в 19 фурах, уже смонтировано 1428 конструкций и 31 километр питающей сети, чтобы разместить гирлянды над магистралями специалисты установили уже 2,8 километра тросовых перетяжек, а всего их понадобится 4,5 километра. Проект реализуется за счет оборотных средств МКП «Воронежгорсвет».

ИСТОЧНИК KP.RU