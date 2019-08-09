2019-08-09T18:27:15+03:00
Общество

Город тысячи огней: как Воронеж украсят ко «дню рождения»

Праздничные гирлянды смонтируют на 13 улицах, в 8 скверах и 4 площадях
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
Изменить размер текста:

В четверг, 8 августа, на площади Черняховского впервые подключили праздничное освещение, расположенное на опорах. И это только первые новшества иллюминации, которые в этом году приготовили в мэрии для воронежцев.

– Это далеко не все, что здесь будет. На каждом дереве мы разместим по 40 метров гирлянд с интересными подвесами и уже завершаем размещение конструкций на улице Мира, которые каскадом образуют звездное небо. Всего их будет размещено 68 штук на расстоянии 4 метров друг от друга, также мы выполнили ваше поручение и организовали подсветку памятника «Слава Советской науке», – рассказал руководитель «Воронежгорсвета» Виктор Неугомонов.

Ко Дню города весь Воронеж засияет разноцветными огнями. К тому времени гирлянды появятся на 13 улицах, в 8 скверах, на 4 площадях, на мостах и их дамбах.

Для установки 2366 элементов иллюминации требуется проложить 43 километра питающей сети, одних гирлянд будет 22 километра, отмечают в МУПе. Оборудование для новой воронежской иллюминации приехало в 19 фурах, уже смонтировано 1428 конструкций и 31 километр питающей сети, чтобы разместить гирлянды над магистралями специалисты установили уже 2,8 километра тросовых перетяжек, а всего их понадобится 4,5 километра. Проект реализуется за счет оборотных средств МКП «Воронежгорсвет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже закрыли суши-бар в центре, где месяц назад отравился клиент
В Воронежской области задержали серийного вора
В Воронежской области пропал 15-летний подросток
Воронежские предприниматели начали сбор подписей за возвращение Димитровских рядов
В Воронежской области в этом году на нацпроекты направят более 17 миллиардов рублей
В Воронежском заповеднике на видео попала косуля с тремя детенышами
Воронежцев снова приглашают высказать свое мнение о судьбе пространства улицы Димитрова
В Воронежской области за два дня госпитализировали еще 15 человек, отравившихся грибами
Воронежцы сфотографировали автохама на тротуаре главной улицы
Разработка проекта по легкорельсовому транспорту в Воронеже должна начаться осенью
Гол игрока воронежского «Факела» признали лучшим в 6 туре ФНЛ
Воронежский ветеран отметил 90-летие
В Воронежской области регистраторы перепроверят все дома к Всероссийской переписи
В Воронежской области сотруднице, тяжело сломавшей ногу на производстве, выплатят 200 тысяч рублей
Пожилая жительница Воронежской области потерялась в лесу, куда отправилась за грибами
В ночь на 10 августа в Воронеже гаишники будут останавливать всех водителей
Под Воронежем пройдет третий фестиваль «Хоперские байки»
В Воронеже вновь столкнулись маршрутные автобусы