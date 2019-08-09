2019-08-09T17:39:26+03:00
Общество

Воронежские предприниматели начали сбор подписей за возвращение Димитровских рядов

Инициативу поддержала уже тысяча горожан
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже набирает обороты противостояние горожан по вопросу возможного возвращения Димитровских рядов.

В пятницу, 9 августа, предприниматели, ранее торговавшие на ярмарке рядом с автостанцией, начали сбор подписей под петицией к мэрии с просьбой вернуть торговые ряды на прежнее место после завершения благоустройства. За день им удалось собрать в поддержку инициативы около тысячи подписей прохожих.

Напомним, что многие воронежцы, и особенно жители окрестных домов, категорически против возвращения ярмарки. По их мнению, в этом квартале достаточно мест, где можно купить необходимые продукты и товары.

Ранее мэрия проводила общественные обсуждения по этому вопросу, на которых большинство участников одобрило идею возврата палаток. Однако их оппоненты подали в прокуратуру заявление с просьбой проверить законность этого решения.

В спор вмешалась и областная администрация, которая также объявила соцопрос по данному вопросу в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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