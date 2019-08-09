В Воронежской области в этом году на нацпроекты направят более 17 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-09T17:30:51+03:00

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В 2019 году Воронежская область вступила в пятилетку реализации национальных проектов. Наш регион участвует в 11 направлениях. Это «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Со следующего года к перечисленным нацпроектам добавится «Производительность труда и поддержка занятости». К каждому из названных направлений Воронежская область разработала свои составляющие - региональные проекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU