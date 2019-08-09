В Воронежском заповеднике на видео попала косуля с тремя детенышами
Такое большое потомство для этого животного большая редкость [видео]
Косулята учатся преодолевать преграды.Фото: кадр с видео
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В Воронежском заповеднике сняли на видео косулю с тремя детенышами. Запись разместил в своем Инстаграме Александр Мишин. Мама-косуля важно вышагивает впереди, переходит через маленькую речку, а ее детишки сначала робко топчутся. Потом один перепрыгивает небольшую водяную преграду, а за ним следуют еще двое.
Александр Мишин отметил в комментарии к видео, что трое детенышей у косули – большая редкость, и в фотоловушку эта семья животных попала впервые.
Напомним, на днях в Воронежском заповеднике сняли на видео неудачное свидание лося с самкой. Видно, характерами не сошлись. Рогатый кавалер очень переживал…
Многодетная косуля переводит своё беспокойное семейство через речку
ИСТОЧНИК KP.RU