В Воронежском заповеднике на видео попала косуля с тремя детенышами

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-09T17:30:55+03:00

Такое большое потомство для этого животного большая редкость [видео]

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В Воронежском заповеднике сняли на видео косулю с тремя детенышами. Запись разместил в своем Инстаграме Александр Мишин. Мама-косуля важно вышагивает впереди, переходит через маленькую речку, а ее детишки сначала робко топчутся. Потом один перепрыгивает небольшую водяную преграду, а за ним следуют еще двое.

Александр Мишин отметил в комментарии к видео, что трое детенышей у косули – большая редкость, и в фотоловушку эта семья животных попала впервые.

Напомним, на днях в Воронежском заповеднике сняли на видео неудачное свидание лося с самкой. Видно, характерами не сошлись. Рогатый кавалер очень переживал…

aleksander.mishin Многодетная косуля переводит своё беспокойное семейство через речку

ИСТОЧНИК KP.RU