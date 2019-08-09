2019-08-09T16:51:57+03:00
Общество

Воронежцев снова приглашают высказать свое мнение о судьбе пространства улицы Димитрова

На этот раз опрос проводит областная власть
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото департамента архитектуры и градостроительства областифото департамента архитектуры и градостроительства области
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Очередное голосование по вопросу дальнейшего использования общественного пространства улицы Димитрова пройдет на интернет-ресурсе «Активный электронный гражданин» (e-active.govvrn.ru) с 13.08.2019 по 30.08.2019. На этот раз общественное мнение будет изучать правительство области.

Напомним, недавно аналогичный опрос, а затем общественные обсуждения проводила мэрия. Результаты голосования воронежцев оказались неоднозначными: большинством голосов пришедшие в управу Левобережного района приняли решение разместить на освободившейся территории торговую ярмарку. Противниками возвращения на улицу Димитрова торговых рядов стали многие горожане, в числе которых оказались общественники и краеведы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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