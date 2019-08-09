Воронежцев снова приглашают высказать свое мнение о судьбе пространства улицы Димитрова
Очередное голосование по вопросу дальнейшего использования общественного пространства улицы Димитрова пройдет на интернет-ресурсе «Активный электронный гражданин» (e-active.govvrn.ru) с 13.08.2019 по 30.08.2019. На этот раз общественное мнение будет изучать правительство области.
Напомним, недавно аналогичный опрос, а затем общественные обсуждения проводила мэрия. Результаты голосования воронежцев оказались неоднозначными: большинством голосов пришедшие в управу Левобережного района приняли решение разместить на освободившейся территории торговую ярмарку. Противниками возвращения на улицу Димитрова торговых рядов стали многие горожане, в числе которых оказались общественники и краеведы.
ИСТОЧНИК KP.RU