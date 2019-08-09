2019-08-09T16:36:45+03:00
Общество

Воронежцы сфотографировали автохама на тротуаре главной улицы

Водитель «Ауди» припарковался прямо у кинотеатра «Пролетарий»
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцы сфотографировали очередного автохама. На этот раз в объектив попал белый «Ауди», водитель которого не посчитал зазорным припарковаться прямо на тротуаре проспекта Революции недалеко от кинотеатра «Пролетарий», при этом заняв половину пешеходной дорожки. Очевидец грубого нарушения правил дорожного движения выложил фото на странице сообщества «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте». Примечательно, что всего в нескольких метрах от места нарушения – на Никитинской площади - находится постоянный пост ГИБДД.

Похоже, что искать и наказывать нарушителей с помощью соцсетей, становится воронежским трендом…

ИСТОЧНИК KP.RU

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