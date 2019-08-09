Разработка проекта по легкорельсовому транспорту в Воронеже должна начаться осенью

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-09T16:06:49+03:00

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Разработка технико-экономического обоснования проекта по легкорельсовому транспорту в Воронеже должна начаться осенью. 9 августа губернатор Александр Гусев поручил к середине сентября завершить согласование подготовленного проекта технического задания на разработку ТЭО.

Институт Генплана Москвы, который ведет разработку генерального плана Воронежа на 2021- 2041 годы, провел опрос, который показал, что общественным транспортом пользуются 65% горожан. При этом еще больше воронежцев готовы пересесть на городской транспорт, если появится новая эффективная система перевозок.

- Основным предложением в данном случае является создание сети легкорельсового транспорта с элементами ускоренного движения в периферийных районах, с более разреженными остановками и увеличенными интервалами, и с более частыми остановками – в срединной и центральной части. Общая протяженность маршрута на перспективу должна составить порядка 150 км. Эта гибкая система и может внедряться поэтапно. В итоге сетью СРТ с 45-минутной доступностью транспорта может быть покрыта большая часть города, - отметили в облправительстве.

Специалистами ОКУ «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» при участии экспертов АО «Центральная ППК», Центра экономики инфраструктуры и японских консультантов подготовлен проект технического задания на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта. ТЭО необходимо, чтобы провести сравнительный анализ различных видов транспорта и выбрать экономически обоснованный вариант.

Напомним, по предварительным подсчетам, на ТЭО метро закладывают 15-20 млн рублей, а на строительство самого объекта - около 50 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU