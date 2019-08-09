2019-08-09T15:40:46+03:00
Спорт

Гол игрока воронежского «Факела» признали лучшим в 6 туре ФНЛ

Олег Дмитриев после эффектного дриблинга заколотил мяч в ворота саранской «Мордовии» [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Олег Дмитриев забил самый красивый гол и вошел в символическую сборную 6 тура.Олег Дмитриев забил самый красивый гол и вошел в символическую сборную 6 тура.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В группе ФНЛ ВКонтакте завершилось голосование за лучший гол 6 тура. Лауреатом стал мяч, забитый полузащитником «Факела» Олегом Дмитриевым в ворота саранской «Мордовии». Этот гол признали лучшим 32,71 процента проголосовавших болельщиков. Кстати, Олега включили и в символическую сборную тура.

Напомним, матч с «Мордовией» завершился первой победой «Факела» в чемпионате. И мяч Дмитриева оказался единственным в игре, забитым футболистами воронежской команды. Решил судьбу встречи автогол защитника «Мордовии» Александра Теняева.

Немного отстал по зрительским симпатиям мяч, забитый Камилем Муллиным из волгоградского «Ротора» (31,48% голосов). А вот ставший третьим гол Евгения Маричева из ивановского «Текстильщика» понравился гораздо меньшему числу болельщиков (лишь 11,92%).

Напомним, 10 августа «Факел» сыграет в гостях с «Нижним Новгородом» - соседом по турнирной таблице. Волжане занимают 17 место, воронежцы – 15-е, у обеих команд по пять очков. Матч стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы еще раз полюбоваться красавцем-стадионом, построенным к домашнему чемпионату мира, ну и, конечно, узнать, случайной была победа над «Мордовией» или нет.

Гол Олега Дмитриева в домашнем матче с "Мордовией".instagram.com/pfcfakel facebook.com/pfcfakel twitter.com/pfcfakel vk.com/pfcfakel ok.ru/pfcfakel

ИСТОЧНИК KP.RU

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