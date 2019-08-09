Воронежский ветеран отметил 90-летие

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-09T15:39:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Коминтерновском районе Воронежа чествовали 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны Митрофана Москалева. Митрофан Федорович председатель Совета ветеранов ОАО «Электросинал», замечательный человек и живая легенда Коминтерновского района.

- Его жизнь сродни подвигу. Участник Великой Отечественной войны, защитник Воронежа, Почетный гражданин Коминтерновского района. Он был свидетелем варварской бомбежки городского сада Пионеров субботним днем 13 июня 1942 года, когда три вражеских бомбы унесли жизни 300 маленьких воронежцев, - рассказали в управе Коминтерновского района.

В мирное время Москалев работал главным энергетиком завода «Электросигнал», участвовал в оснащении средствами связи Воронежского академического театра драмы имени Алексея Кольцова, театра оперы и балета, а так же в разработке и монтировании цветомузыкальной установки фонтана в Кольцовском сквере и установке звукового сопровождения «Реквиема памяти павших» на мемориальном комплексе Памятник Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU