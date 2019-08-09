2019-08-09T15:39:46+03:00
Общество

Воронежский ветеран отметил 90-летие

Митрофан Москалев живая легенда Коминтерновского района
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото предоставлено управой Коминтерновского районафото предоставлено управой Коминтерновского района
Изменить размер текста:

В Коминтерновском районе Воронежа чествовали 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны Митрофана Москалева. Митрофан Федорович председатель Совета ветеранов ОАО «Электросинал», замечательный человек и живая легенда Коминтерновского района.

- Его жизнь сродни подвигу. Участник Великой Отечественной войны, защитник Воронежа, Почетный гражданин Коминтерновского района. Он был свидетелем варварской бомбежки городского сада Пионеров субботним днем 13 июня 1942 года, когда три вражеских бомбы унесли жизни 300 маленьких воронежцев, - рассказали в управе Коминтерновского района.

В мирное время Москалев работал главным энергетиком завода «Электросигнал», участвовал в оснащении средствами связи Воронежского академического театра драмы имени Алексея Кольцова, театра оперы и балета, а так же в разработке и монтировании цветомузыкальной установки фонтана в Кольцовском сквере и установке звукового сопровождения «Реквиема памяти павших» на мемориальном комплексе Памятник Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцев снова приглашают высказать свое мнение о судьбе пространства улицы Димитрова
В Воронежской области за два дня госпитализировали еще 15 человек, отравившихся грибами
Воронежцы сфотографировали автохама на тротуаре главной улицы
Разработка проекта по легкорельсовому транспорту в Воронеже должна начаться осенью
Гол игрока воронежского «Факела» признали лучшим в 6 туре ФНЛ
В Воронежской области регистраторы перепроверят все дома к Всероссийской переписи
В Воронежской области сотруднице, тяжело сломавшей ногу на производстве, выплатят 200 тысяч рублей
Пожилая жительница Воронежской области потерялась в лесу, куда отправилась за грибами
В ночь на 10 августа в Воронеже гаишники будут останавливать всех водителей
Под Воронежем пройдет третий фестиваль «Хоперские байки»
В Воронеже вновь столкнулись маршрутные автобусы