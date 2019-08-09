2019-08-09T15:29:39+03:00
Общество

В Воронежской области регистраторы перепроверят все дома к Всероссийской переписи

Напомним, что вновь пересчитать всех нас планируются в 2020 году
Олег ИВАНОВ
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В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года в Воронежской области с 19 августа 903 регистратора обойдут дома и сопоставят их фактическое местоположение с имеющимися схемами населенных пунктов. Эту нужно, что у будущих «переписчиков» была точная информация с учетом всего нового жилья. Работы продлятся до 17 сентября.

- Регистраторам будут выданы удостоверения, имеющие ограниченный срок действия. Удостоверение действительно только при предъявлении паспорта. В целях уточнения информации, не заходя в дом, они могут задать населению следующие вопросы: о статусе дома (жилой, нежилой); о типе жилого дома (многоквартирный или индивидуальный); об общем числе строений, имеющих один адрес; о количестве фактически проживающих человек в домах частного сектора. Регистраторы также уточнят наименование управляющей организации или название товарищества собственников жилья, - предупредили в Воронежстате.

Организаторы просят жителей области оказать содействие регистраторам, но вместе с тем быть бдительными и обращать внимание на документы сотрудников.

Кстати в Ленинском районе уже недосчитались больше 5 тысяч табличек с номерами домов и названиями улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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