2019-08-09T15:02:21+03:00
Происшествия

Пожилая жительница Воронежской области потерялась в лесу, куда отправилась за грибами

Женщину быстро нашли лесники
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской области
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На днях в Хреновском лесничестве, увлекшись «тихой охотой», заблудилась пожилая женщина, отправившаяся в лес в одиночку. Когда пенсионерка поняла, что не знает дороги домой, она набрала номер спасателей. Те связались с лесниками и попросили о помощи. Сотрудники лесхоза быстро отыскали потерявшуюся женщину. А вот грибов в тот день она даже и не увидела.

Спасатели напоминают грибникам простые правила поведения в лесу. О том, что вы уходите в лес и о примерном времени вашего возвращения нужно обязательно сообщить родственникам или знакомым. Собирать грибы желательно в тех местах, которые вы хорошо знаете и где бывали раньше. Мобильный телефон нужно не только взять с собой, но и полностью зарядить. А в сумку положить зажигалку на случай, если придется развести костер, воду и лекарства, которые вы принимаете. Если вы заблудились, не паникуйте. Ищите просеки, линии электропередачи, лесные дороги, откуда вас легко можно будет забрать. И звоните в МЧС по телефону 112 или 01. Часто спасатели при поисках используют сирену. Если вы услышали ее вой, определите направление, откуда исходит звук, и двигайтесь туда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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