2019-08-09T14:42:06+03:00
Общество

В ночь на 10 августа в Воронеже гаишники будут останавливать всех водителей

Делать это собираются на участке дороги, который держат в секрете
Юрий КОЗЛОВ
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Воронеж ждет ночная облава на пьяниц и наркоманов за рулем.Воронеж ждет ночная облава на пьяниц и наркоманов за рулем.Фото: из архива «КП»
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В региональном ГИБДД сообщили, что в ночь с 9 на 10 августа будут проводить сплошные проверки водителей в Воронеже.

Что это означает? На участке дороги, который, понятное дело, не разглашают, будут останавливать все машины. Если от водителя будет разить спиртным или инспекторам покажется, что он под наркотическим кайфом, нужно будет подышать в трубочку или пройти медицинское обследование на предмет употребления «дури». Ну и соответственно, если подозрения подтвердятся, придется отвечать по полной программе.

Инспекторы напоминают законопослушным водителям и пешеходам: если вы заметили грубые нарушения правил, обратитесь к ближайшему наряду ДПС, либо позвоните в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или наберите 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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