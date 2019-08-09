2019-08-09T14:22:55+03:00
Звезды

Под Воронежем пройдет третий фестиваль «Хоперские байки»

Форум экологического туризма и этнографии состоится в субботу-воскресенье
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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10 и 11 августа в Новохоперске пройдет III фестиваль экологического туризма и этнографии «Хоперские байки». Гости фестиваля познакомятся с богатой природой и народным творчеством Прихоперья, узнают байки о происхождении местных достопримечательностей.

В программе 10 августа выступления творческих коллективов, выставка и мастер-классы умельцев традиционных ремесел и народных промыслов на смотровой площадке "Крым". Начало в 17.00.

11 августа любителям экологического туризма предложат посещение музея природы Хоперского природного заповедника и экотропы. Начало в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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