2019-08-09T14:19:40+03:00
Происшествия

В Воронеже вновь столкнулись маршрутные автобусы

По предварительным данным, на этот раз обошлось без жертв
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Водители не смогли разъехатьсяВодители не смогли разъехаться
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- 17 рублей творят чудеса а что будет если 25? - таким вопросом задались воронежцы 9 августа после того, как в социальных сетях появились фото очередного столкновения маршрутных автобусов. На этот раз на перекрестке улицы Брусилова и Ленинского проспекта. По сообщениям очевидцев «ПАЗик» не рассчитал траектория при повороте и влетел в «Лиаз» маршрута №52.

Как нам рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, по предварительным данным, ни водители, ни пассажиры в аварии не пострадали. Однако на месте работают сотрудники полиции, чтобы установить все детали ДТП.

Напомним, 7 августа примерно в 13.00 у дома № 60 по улице Хользунова столкнулись два маршрутных автобуса. После аварии 79-летнего пенсионера госпитализировали, но пожилой мужчина умер в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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