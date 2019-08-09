2019-08-09T14:18:43+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина проиграла на виртуальной бирже два миллиона

Азарт завладел всеми членами семи, которые в погоне за прибылью набрали кредитов
Елена ФЕДЯШЕВА
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Желание быстро и баснословно разбогатеть завело 47-летнюю жительницу Лисок в долговую яму. Женщина нашла в Интернете сайт биржевой торговли и решила заработать, вложив все свои сбережения. Постепенно азарт завладел и другими членами семьи потерпевшей, которые набрали ради игры на бирже потребительских кредитов. Общая сумма вложений составила почти два миллиона рублей.

А потом выяснилось, что вывести средства с виртуального счета невозможно. Женщина обратилась в полицию. По ее заявлению возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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