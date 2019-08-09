В Воронежской области женщина проиграла на виртуальной бирже два миллиона
Азарт завладел всеми членами семи, которые в погоне за прибылью набрали кредитов
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Желание быстро и баснословно разбогатеть завело 47-летнюю жительницу Лисок в долговую яму. Женщина нашла в Интернете сайт биржевой торговли и решила заработать, вложив все свои сбережения. Постепенно азарт завладел и другими членами семьи потерпевшей, которые набрали ради игры на бирже потребительских кредитов. Общая сумма вложений составила почти два миллиона рублей.
А потом выяснилось, что вывести средства с виртуального счета невозможно. Женщина обратилась в полицию. По ее заявлению возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU