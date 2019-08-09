В Воронеже загорелся балкон многоэтажки

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-09T14:05:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу в начале 12 дня с одного из балконов многоэтажного дома на проспекте Патриотов повалил густой черный дым. Очевидцы вызвали спасателей. На место ЧП выехали три пожарных отделения в составе девяти человек и трех машин.

Чтобы залить балкон водой потребовалось 10 минут. Однако находившиеся на нем вещи полностью уничтожены. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области никто из жильцов многоэтажки на пожаре не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU