В Воронеже загорелся балкон многоэтажки
Пожар случился на проспекте Патриотов, 16
фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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В пятницу в начале 12 дня с одного из балконов многоэтажного дома на проспекте Патриотов повалил густой черный дым. Очевидцы вызвали спасателей. На место ЧП выехали три пожарных отделения в составе девяти человек и трех машин.
Чтобы залить балкон водой потребовалось 10 минут. Однако находившиеся на нем вещи полностью уничтожены. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области никто из жильцов многоэтажки на пожаре не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU