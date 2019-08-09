В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-09T13:41:50+03:00

Сейчас полицейские выясняют, что за автомобиль был в тот момент на дороге Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Пока о том, как произошло ДТП, известно совсем немного

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На первом километре автодороги «Репьевка-Бутырки» неустановленный водитель сбил 45-летнего жителя Лискинского района и уехал с места происшествия. От полученных травм пешеход, к сожалению, скончался на месте происшествия. ДТП случилось 9 августа примерно в 3.00.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности водителя и автомобиля, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские обращаются к местным жителям области с просьбой помочь, если кто-то видел момент аварии или если у вас сохранились записи на видеорегистраторе - позвоните по телефону 269-61-02 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU