Суд потребовал восстановить работу полотенцесушителя в многоэтажном доме в центре Воронежа

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-09T13:38:10+03:00

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Сотрудник государственной жилищной инспекции Воронежской области посетил по жалобе жителя многоэтажный дом №70 на улице Кольцовской. Собственник одной из квартир пожаловался, что у него не работает полотенцесушитель. В ходе проверки сотрудник контролирующего ведомства выяснил, что неисправен весь стояк горячего водоснабжения в ванных комнатах жильцов. ГЖИ выдала УК Ленинского района предписание об устранении выявленных нарушений и составила протокол.

А затем ГЖИ Воронежской области обратилась в Ленинский районный суд с иском о понуждении УК исполнить ранее выданное предписание. Суд иск поддержал и назначил 30-дневный срок для устранения нарушений и восстановления работы полотенцесушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU