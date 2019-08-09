2019-08-09T13:22:50+03:00
Общество

В Воронеже в детской больнице появилось оборудование для выявления нарушений работы мозга

Стоимость аппаратов составила более двух миллионов рублей
Олег ИВАНОВ
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В областной детской больнице №2 установили новое диагностическое оборудование: компьютерный электроэнцефалограф, спирометр и гематологический анализатор. Оно уже используется в отделении функциональной диагностики и клинико-диагностической лаборатории. Стоимость медоборудования составила более двух миллионов рублей. Деньги выделили из федерального и регионального бюджетов.

- Электроэнцефалограф позволяет выявить степень нарушения работы головного мозга, например, при приступах эпилепсии. Следить за динамикой действия лекарственных препаратов, - говорит заведующая отделением функциональной диагностики ОДКБ №2 Тамара Холодченко. – На спирометре врачи определяют функциональное состояние легких маленьких пациентов, что позволяет прогнозировать как операционные риски, так и риск развития определенных заболеваний.

Оборудование приобрели в рамках нацпроекта «Развитие детского здравоохранения Воронежской области». В частности новый гематологический анализатор предназначен для количественных исследований клеток крови, причем для проведения анализа необходим минимальный объем крови – всего 15 мкл., что важно для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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