2019-08-09T13:21:14+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» приглашает болельщиков на открытую тренировку

Она состоится вечером 12 августа
Юрий КОЗЛОВ
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Болельщики, соскучившиеся по воронежской хоккейной команде в долгое межсезонье, смогут увидеть ее в понедельник, 12 августа. С 17.00 до 18.30 во Дворце спорта «Юбилейный» (улица Карла Маркса, 116) пройдет открытая тренировка. За ней могут понаблюдать все желающие. Для болельщиков откроют центральный вход во дворец и трибуну на сектор С.

«Буран», как всегда, в последние годы кардинально поменял свой состав. И открытая тренировка – отличный повод посмотреть на новичков и немногочисленных старожилов, включая вернувшегося в команду Алексея Князева. Теперь уже не старшего, а единственного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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