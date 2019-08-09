В Воронеже отключат воду в двух торговых центрах и в одной многоэтажке

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-09T13:10:34+03:00

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В субботу, 10 августа, с 10.00 до 19.00 отключат воду в торговых центрах «Молодежный» и «Аксиома» и в девятиэтажном доме № 56 на улице Лизюкова. В это время специалисты «РВК-Воронеж» будут подключать абонентов к новому водопроводу.

В «Водоканале» сообщили, что новые сети прокладывали около месяца. 100 метров изношенных стальных труб диаметром 250 миллиметров заменили на полиэтиленовые, срок эксплуатации которых – около 50 лет.

В «РВК-Воронеж» попросили прощения у посетителей торговых центров и жителей дома № 56 за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU