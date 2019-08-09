В Воронеже отключат воду в двух торговых центрах и в одной многоэтажке
Причина – запуск нового водопровода
Без воды придется обходиться девять часов.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
В субботу, 10 августа, с 10.00 до 19.00 отключат воду в торговых центрах «Молодежный» и «Аксиома» и в девятиэтажном доме № 56 на улице Лизюкова. В это время специалисты «РВК-Воронеж» будут подключать абонентов к новому водопроводу.
В «Водоканале» сообщили, что новые сети прокладывали около месяца. 100 метров изношенных стальных труб диаметром 250 миллиметров заменили на полиэтиленовые, срок эксплуатации которых – около 50 лет.
В «РВК-Воронеж» попросили прощения у посетителей торговых центров и жителей дома № 56 за временные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU