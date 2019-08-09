2019-08-09T13:15:10+03:00
Общество

В Ленинском районе недосчитались больше 5 тысяч табличек с номерами домов и названиями улиц

К осени следующего года их надо привести в порядок
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Ленинском районе Воронежа самый большой частный секторВ Ленинском районе Воронежа самый большой частный секторФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Сотрудники управы Ленинского района обследовали 176 улиц частного сектора, чтобы уточнить адреса домов. Выяснилось, что на них не хватает 3489 указателей наименования улиц и 2358 номеров домов. А ведь без этой информации невозможно провести Всероссийскую перепись населения осенью 2020 года. С целью подготовки к этому ответственному мероприятию в управе создана специальная комиссия, в задачи которой в числе прочего входит и восстановление указателей домов и улиц.

Кстати, в Ленинском районе самый большой сектор индивидуальной жилой застройки. В нем 238 улиц и 7775 жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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