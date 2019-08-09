2019-08-09T12:55:43+03:00
Происшествия

Родственники сбитого под Воронежем велосипедиста разыскивают свидетелей аварии

По предварительным данным, мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Обстоятельства аварии сейчас выясняют полицейскиеОбстоятельства аварии сейчас выясняют полицейскиеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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8 августа примерно в 17.35 в Рамонском районе велосипедист угодил под колеса автомобиля Audi A6. ДТП случилось на втором километре автодороги А-134 неподалеку от деревни Медовка. Сейчас родственники пострадавшего велосипедиста разыскивают свидетелей, чтобы установить все детали аварии.

- Ищу информацию о ДТП. Вчера вечером сбили велосипедиста на трассе М4 на пешеходном переходе в Медовку. Я сестра пострадавшего, он сейчас в реанимации! Если вы что-то знаете или у вас есть запись видеорегистратора, пожалуйста, напишите мне! - обратилась к воронежцам в социальных сетях Ираида Маслова.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области, 53-летний водитель Audi A6 ехал в сторону Москвы. В то же время 44-летний велосипедист пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Почему владелец иномарки не успел остановиться и среагировать на пешехода, сейчас предстоит выяснить полиции. В результате ДТП оба воронежца - и водитель, и велосипедист - были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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