2019-08-09T12:54:27+03:00
Происшествия

Подозреваемого во взятке экс-замруководителя ГУ МВД по Воронежской области оставили на свободе до суда

Александру Коротееву грозит до 12 лет тюрьмы
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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В пятницу, 9 августа, стало известно, что бывший заместитель руководителя ГУ МВД по Воронежской области будет ожидать завершения расследования уголовного дела дома. В качестве меры пресечения следствие избрало Александру Коротееву подписку о невыезде при надлежащем поведении.

Напомним, дело в отношении экс-замруководителя главка следователи возбудили вчера, 7 августа. Коротеева подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, речь идет о 242 тысячах рублей, которые полицейский получил от нижестоящего по должности сотрудника. Именно в такую сумму оценивается стоимость бани, которую построили на участке Коротеева за счет полученных средств.

Коротееву грозит от семи до 12 лет заключения. Кстати, в отставку он ушел совсем недавно, 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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