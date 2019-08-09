2019-08-09T12:27:06+03:00
Общество

Спасатели предупредили о резком усилении ветра в Воронеже 10 августа

Отдельные порывы будут достигать 18 м/с
Юрий КОЗЛОВ
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В субботу, если прогноз оправдается, на улицу вообще лучше не выходить.В субботу, если прогноз оправдается, на улицу вообще лучше не выходить.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В региональном МЧС сообщили о резком ухудшении погоды в субботу, 10 августа. Синоптики уточнили и так не очень благоприятный прогноз: пройдут сильные дожди, грозы, да еще и порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Спасатели напоминают простые меры предосторожности при грозе:

Если вслед за вспышкой идет раскат грома, закройте окна и двери, выключите телевизор и электроприборы, не пользуйтесь сотовым. Не подходите к проводам, громоотводу, водостокам, антеннам. Не стойте у окна. Нельзя купаться в открытом водоеме, ловить рыбу, лучше вообще держаться подальше от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Держитесь подальше от больших одиноких деревьев, в грозу в лесу лучше держаться рядом с низкими.

При сильном ветре закрепите все, что может улететь и кого-нибудь травмировать. Не стойте под электрическими столбами, не подходите к оборвавшимся проводам! На улице лучше зайти в подземный переход или в подъезд дома. Держитесь подальше от стен зданий, остановок, рекламных щитов, незаконченных строек.

И если все же случится ЧП, звоните по телефону 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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